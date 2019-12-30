Украина подписала мировое соглашение с Газпромом: РФ отзывает свои требования

30 декабря, 2019, 16:08

Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лещина.

"Подробностей соглашения я раскрывать не могу, потому что оно конфиденциально, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, которых стремилась Украины ", - сообщил он.