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Espreso.tvОбществоОсвобожденные из плена украинские военные получили новые документы, - Генштаб

Освобожденные из плена украинские военные получили новые документы, - Генштаб


фото: Генеральний штаб ЗСУ
31 декабря освобождённым украинским военнослужащим вручили восстановленные военные билеты в Национальном военно-медицинском клиническом центре

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Двенадцати уволенным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленые личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных Силах Украины", - сообщают в Генштабе.

Сообщается, что удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Тарнавский.

Полковник поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

  • Ранее сообщалось, что обмен пленными завершился, в Украину вернулись 76 граждан.
  • Позже в госпитале, где пробыли бывшие военнопленные сообщили, что состояние солдат удовлетворительное.
  • 31 декабря пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что согласование нового списка на обмен пленными начнется в январе и сам обмен ожидают к концу зимы.
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