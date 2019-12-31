Освобожденные из плена украинские военные получили новые документы, - Генштаб

31 декабря, 2019, 20:44

31 декабря освобождённым украинским военнослужащим вручили восстановленные военные билеты в Национальном военно-медицинском клиническом центре

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Двенадцати уволенным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленые личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных Силах Украины", - сообщают в Генштабе.

Сообщается, что удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Тарнавский.

Полковник поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.