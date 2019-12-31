Освобожденные из плена украинские военные получили новые документы, - Генштаб
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Двенадцати уволенным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручили восстановленые личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных Силах Украины", - сообщают в Генштабе.
Сообщается, что удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Тарнавский.
Полковник поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.
- Ранее сообщалось, что обмен пленными завершился, в Украину вернулись 76 граждан.
- Позже в госпитале, где пробыли бывшие военнопленные сообщили, что состояние солдат удовлетворительное.
- 31 декабря пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что согласование нового списка на обмен пленными начнется в январе и сам обмен ожидают к концу зимы.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-