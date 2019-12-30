Обмен пленными: в госпитале рассказали о состоянии здоровья освобожденных военнослужащих
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"После встречи в международном аэропорту" Борисполь ", освобожденные из плена двенадцать украинских военнослужащих были доставлены в Главное военно-медицинского клинического центра" Главный военный госпиталь "в Киеве", - говорится в сообщении.
В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных сил Украины и военные психологи.
"Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней", - отметил Анатолий Казьмирчук.
Казьмирчук заверил, что военные врачи сделают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки освобождены из плена Украинский Герои смогли вернуться в свои дома. При этом он добавил, что сейчас военнослужащие обеспечены всем необходимым.
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Ранее сообщалось, что обмен пленными завершился, в Украину вернулись 76 граждан.
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