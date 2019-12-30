Авиакатастрофа в Казахстане: появилась версия падения самолета

30 декабря, 2019, 09:49

Одна из версий катастрофы самолета Bek Air в Алматы 27 декабря - ошибка в работе навигационных служб

Об этом заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает "Радио Свобода".

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб", - рассказал Тургумбаев.

Ранее сообщалось, что следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибки пилотов и техническую неисправность. МВД также вспоминал среди версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.

"Бортовые самописцы самолета находятся в хорошем состоянии, их передали в Москву специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК)", - сказал Скляр.

Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 с Алматы до Нур-Султану, погибли 15 человек