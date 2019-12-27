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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Казахстане: число погибших возросло до 15 человек, еще шестой тяжелом состоянии

Авиакатастрофа в Казахстане: число погибших возросло до 15 человек, еще шестой тяжелом состоянии


фото: tengrinews.kz
В результате падения самолета компании Bek Air в Алматы погибли по меньшей мере 15 человек

Об этом сообщил журналистам руководитель Управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает Tengrinews.kz.

"На месте погибли 14 человек. Один человек умер в городской клинической больнице №4", - сказал Абильдаев.

По данным чиновника, в больницы бригадами скорой помощи доставлены 66 человек, 50 из которых госпитализированы. Состояние 6 пострадавших крайне тяжелое.

В городской клинической больнице № 4 сообщили, что от травм, несовместимых с жизнью, скончалась 57-летняя Амина Оспанова.

  • Напомним, утром 27 декабря в Алматы при взлете упал самолет со 100 людьми на борту.
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