Авиакатастрофа в Казахстане: в МИД рассказали о состоянии пострадавших украинцев

27 декабря, 2019, 13:38

Украинцы, которые пострадали в результате авиакатастрофы в Казахстане, получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет

Об этом заявил в комментарии Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины - женщина 1991-го и мужчина 1990 года рождения. Оба доставлены в больницу города Алматы. По информации врачей, у обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником, но угрозы их жизни нет", - сказал Погорельцев.

Он заявил, что украинский консул сразу связался с больницей, где сейчас находятся пострадавшие украинцы, с целью предоставления им полноценного консульского сопровождения.

По словам Погорельцева, консул решает вопрос передачи нашим соотечественникам через доверенное лицо мобильных телефонов для прямого общения с ними.

Директор Департамента консульской службы МИД добавил, что ситуация находится на контроле МИД, а все вопросы, связанные с предоставлением необходимой помощи пострадавшим, будут оперативно решаться.