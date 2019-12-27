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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Казахстане: в МИД рассказали о состоянии пострадавших украинцев

Авиакатастрофа в Казахстане: в МИД рассказали о состоянии пострадавших украинцев


фото: reuters
Украинцы, которые пострадали в результате авиакатастрофы в Казахстане, получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет

Об этом заявил в комментарии Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины - женщина 1991-го и мужчина 1990 года рождения. Оба доставлены в больницу города Алматы. По информации врачей, у обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником, но угрозы их жизни нет", - сказал Погорельцев.

Он заявил, что украинский консул сразу связался с больницей, где сейчас находятся пострадавшие украинцы, с целью предоставления им полноценного консульского сопровождения.

По словам Погорельцева, консул решает вопрос передачи нашим соотечественникам через доверенное лицо мобильных телефонов для прямого общения с ними.

Директор Департамента консульской службы МИД добавил, что ситуация находится на контроле МИД, а все вопросы, связанные с предоставлением необходимой помощи пострадавшим, будут оперативно решаться.

  • Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 с Алматы до Нур-Султану, погибли 15 человек
  • Позже стало известно, что на борту самолета было 4 иностранца, двое из них - украинцы .
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