Авиакатастрофа в Казахстане: в МИД рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Об этом заявил в комментарии Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Среди пострадавших есть двое граждан Украины - женщина 1991-го и мужчина 1990 года рождения. Оба доставлены в больницу города Алматы. По информации врачей, у обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником, но угрозы их жизни нет", - сказал Погорельцев.
Он заявил, что украинский консул сразу связался с больницей, где сейчас находятся пострадавшие украинцы, с целью предоставления им полноценного консульского сопровождения.
По словам Погорельцева, консул решает вопрос передачи нашим соотечественникам через доверенное лицо мобильных телефонов для прямого общения с ними.
Директор Департамента консульской службы МИД добавил, что ситуация находится на контроле МИД, а все вопросы, связанные с предоставлением необходимой помощи пострадавшим, будут оперативно решаться.
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