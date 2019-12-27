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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы, - СМИ

Авиакатастрофа в Казахстане: на борту были украинцы, - СМИ


фото: reuters
На борту самолета Fokker-100 компании "Бек Эйр", разбившегося 27 декабря, были 4 иностранца, двое из них - украинцы

Об этом сообщают СМИ Казахстана со ссылкой на МВД страны.

Как отмечают в издании "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу МВД страны, двое граждан Украины остались живыми после авиакатастрофы.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, среди которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, другие граждане Казахстана", - сообщают в министерстве.

По последним данным число жертв возросло до 15.

Лица 7 погибших установлены.

  • В пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 из Алматы в Нур-Султан.

 

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