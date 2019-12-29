Жест, который должен восстановить доверие между сторонами конфликта, - Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными
Об этом говорится в заявлении представителя немецкого правительства Мартины Фиц, сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют освобождение заключенных, которое состоялось сегодня, и их обмен на востоке Украины", - говорится в заявлении.
По словам Фиц, этот шаг был обусловлен лидерами стран "нормандского формата", в который входит Украина, Россия, Германия и Франция, на саммите 9 декабря.
"Канцлер и французский президент благодарят участников трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ за усилия, которые привели к этому обмену", - сказала Фиц.
По словам представительницы немецкого правительства, в свете Нового года и Рождества обмен пленными - это "долгожданный гуманитарный жест", который должен "помочь восстановить доверие между обеими сторонами" конфликта.
"В рамках продолжения следующего саммита, который будет заниматься политическими вопросами и вопросами безопасности накануне местных выборов, Германия и Франция в ближайшие месяцы продолжит свои усилия в "нормандском формате", - заявили в правительстве ФРГ.
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек , освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-