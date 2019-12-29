Жест, который должен восстановить доверие между сторонами конфликта, - Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

29 декабря, 2019, 20:21

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали положительным шагом обмен пленными на Донбассе

Об этом говорится в заявлении представителя немецкого правительства Мартины Фиц, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют освобождение заключенных, которое состоялось сегодня, и их обмен на востоке Украины", - говорится в заявлении.

По словам Фиц, этот шаг был обусловлен лидерами стран "нормандского формата", в который входит Украина, Россия, Германия и Франция, на саммите 9 декабря.

"Канцлер и французский президент благодарят участников трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ за усилия, которые привели к этому обмену", - сказала Фиц.

По словам представительницы немецкого правительства, в свете Нового года и Рождества обмен пленными - это "долгожданный гуманитарный жест", который должен "помочь восстановить доверие между обеими сторонами" конфликта.

"В рамках продолжения следующего саммита, который будет заниматься политическими вопросами и вопросами безопасности накануне местных выборов, Германия и Франция в ближайшие месяцы продолжит свои усилия в "нормандском формате", - заявили в правительстве ФРГ.