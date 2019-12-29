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Espreso.tvОбществоВ "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинских пленников. ПРЯМОЙ ЭФИР

В "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинских пленников. ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: ukrinform.ua
В аэропорт "Борисполь" прибывает самолет с освобожденными из плена в ОРДЛО украинскими пленниками

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В аэропорту "Борисполь" освобожденных в рамках обмена удерживаемыми лицами украинских пленников встречают президент Украины Владимир Зеленский и родственники пленных.

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