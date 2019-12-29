В "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинских пленников. ПРЯМОЙ ЭФИР
29 декабря, 2019, 20:40
В аэропорт "Борисполь" прибывает самолет с освобожденными из плена в ОРДЛО украинскими пленниками
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В аэропорту "Борисполь" освобожденных в рамках обмена удерживаемыми лицами украинских пленников встречают президент Украины Владимир Зеленский и родственники пленных.
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек , освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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