Обнародован полный список освобожденных "ЛНР" украинских пленников
29 декабря, 2019, 14:26
В сети появились фамилии 25 граждан Украины, которых в воскресенье, 29 декабря 2019 года, российская террористическая организация "ЛНР" передала украинской стороне
Его можно увидеть на сайте DonPress , передает Еспресо.TV.
Вот эти люди:
- Эдуард Алоян
- Виктория Воронина
- Татьяна Горбулич
- Владимир Данильченко
- Александр Данильченко
- Юрий Евтушок
- Иван Деев
- Валентина Еременко
- Сергей Иванчук
- Роман Коркишко
- Иван Катышев
- Анастасия Мухина
- Денис Олейник
- Александр Пауков
- Денис Сигацкий
- Валерий Семенов
- Анатолий Семеренко
- Елена Сорокина
- Валерий Тарасюк
- Роман Фурсов
- Андрей Яровой
- Иванов
- Кучин
- Завадский
- Ульянов
- Водитель Алоян и владелица магазина зоотоваров Сорокина считаются в ОРЛО "шпионами".
- Иванчук, Деев, Фурсов, Евтушок являются украинскими военнослужащими, которые длительное время находились в плену.
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