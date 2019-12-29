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Espreso.tvОбществоОбнародован полный список освобожденных "ЛНР" украинских пленников

Обнародован полный список освобожденных "ЛНР" украинских пленников

В сети появились фамилии 25 граждан Украины, которых в воскресенье, 29 декабря 2019 года, российская террористическая организация "ЛНР" передала украинской стороне

Его можно увидеть на сайте DonPress , передает Еспресо.TV.

Вот эти люди:

  1. Эдуард Алоян
  2. Виктория Воронина
  3. Татьяна Горбулич
  4. Владимир Данильченко
  5. Александр Данильченко
  6. Юрий Евтушок
  7. Иван Деев
  8. Валентина Еременко
  9. Сергей Иванчук
  10. Роман Коркишко
  11. Иван Катышев
  12. Анастасия Мухина
  13. Денис Олейник
  14. Александр Пауков
  15. Денис Сигацкий
  16. Валерий Семенов
  17. Анатолий Семеренко
  18. Елена Сорокина
  19. Валерий Тарасюк
  20. Роман Фурсов
  21. Андрей Яровой
  22. Иванов
  23. Кучин
  24. Завадский
  25. Ульянов
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