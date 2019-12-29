Одна из освобожденных пленных вышла из автобуса в куртке с надписью "Моя держава Украина"
29 декабря, 2019, 13:13
"Моя держава Украина". С такой надписью на куртке из автобуса группировки "ЛНР" во время большого обмена пленными в воскресенье, 29 декабря 2019 года, вышла Елена Сорокина
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram канал Donetchanyn.
Это жительница Первомайска, владелица зоомагазина "Любимый", которую похитили осенью 2018 г. боевики за открытую проукраинскую позицию и отправили "на подвал", а после того в тюрьму.
Ей было предъявлено обвинение в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".
"Елену долгое время не могли найти друзья и только благодаря миссии ООН ее удалось разыскать в застенках оккупантов и, возможно, даже таким способом спасти от смерти", - отмечается в сообщении.
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