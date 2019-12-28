ООН выделила более $ 17 млн на расследование военных преступлений в Сирии

28 декабря, 2019, 07:31

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет Организации Объединенных Наций на следующий год

Смета составит $ 3,1 млрд, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Как пояснил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, впервые бюджет принят не на два года, как это практиковалось ранее, а на один.

"Гибкий подход в планировании средств является частью реформы ООН. Украина приветствует одобрение регулярного бюджета", - отметил Николенко.

По его словам, регулярный бюджет покрывает всю деятельность системы ООН - за исключением операций для поддержания мира. Для них принимается отдельная смета - традиционно летом. Сейчас его годовой объем составляет $ 6,5 млрд.

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"Очень важно, - отметил дипломат, - что $ 17,5 млн будут направлены на работу международного механизма расследования тяжких преступлений в Сирии. Согласование этой статьи расходов далось крайне непросто. Россия пыталась блокировать деньги на расследование сначала в профильном комитете, а затем и в Генассамблее . Несмотря на это, в следующем году сирийцы будут иметь больше шансов на правосудие ".

Бюджет ООН будет наполняться за счет взносов государств-членов в соответствии с утвержденной шкалы. Срок уплаты - 31 января. Наибольшая доля приходится на США - 22%. Украина, по словам Николенко, заплатит около $ 1,7 млн.