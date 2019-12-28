 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирООН выделила более $ 17 млн на расследование военных преступлений в Сирии

ООН выделила более $ 17 млн на расследование военных преступлений в Сирии


фото: photo.sf.co.ua
Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет Организации Объединенных Наций на следующий год

Смета составит $ 3,1 млрд, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Как пояснил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, впервые бюджет принят не на два года, как это практиковалось ранее, а на один.

"Гибкий подход в планировании средств является частью реформы ООН. Украина приветствует одобрение регулярного бюджета", - отметил Николенко.

По его словам, регулярный бюджет покрывает всю деятельность системы ООН - за исключением операций для поддержания мира. Для них принимается отдельная смета - традиционно летом. Сейчас его годовой объем составляет $ 6,5 млрд.

Читайте также: Виталий Портников: Россия грозит всем

"Очень важно, - отметил дипломат, - что $ 17,5 млн будут направлены на работу международного механизма расследования тяжких преступлений в Сирии. Согласование этой статьи расходов далось крайне непросто. Россия пыталась блокировать деньги на расследование сначала в профильном комитете, а затем и в Генассамблее . Несмотря на это, в следующем году сирийцы будут иметь больше шансов на правосудие ".

Бюджет ООН будет наполняться за счет взносов государств-членов в соответствии с утвержденной шкалы. Срок уплаты - 31 января. Наибольшая доля приходится на США - 22%. Украина, по словам Николенко, заплатит около $ 1,7 млн.

  • Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая позволяла доставлять гуманитарную помощь сирийцам.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать