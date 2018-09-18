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Виталий Портников: Россия угрожает всем


фото: REUTERS
Остановить Россию на Донбассе - это значит заставить ее уйти из Сирии

Ещё вчера официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков обвинял Украину в том, что ВВС этой страны сбили пассажирский самолёт в небе над Донбассом и ставил под сомнение "предвзятые" выводы международной следственной комиссии. Сегодня тот же самый человек обвиняет Израиль в том, что ВВС этой страны создали ситуацию, которая привела к уничтожению сирийской авиацией российского военного самолёта. И, разумеется, Москва обещает Израилю "адекватный ответ".

Какой - мы еще не знаем. Но ясно, что градус напряжённости на Ближнем Востоке только возрастает. Как, впрочем, ясно и то, что никакие попытки еврейского государства наладить линии связи с Москвой на фоне присутствия российских военных в Сирии, никакие поездки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву не могут уберечь еврейское государство от недружественной риторики Кремля и готовности к "адекватному ответу".

На Западе многим часто кажется, что Россия с ее особым интересом к постсоветскому пространству может угрожать только соседям и российско-украинский конфликт - дело самих украинцев. В таких странах, как Израиль, тоже не свободны от этой опасной иллюзии. Когда на президентских выборах в Соединенных Штатах победил Дональд Трамп, многие израильские наблюдатели были в восторге от того, что безопасность еврейского государства станет приоритетом для новой администрации, их совершенно не беспокоило то, что вопрос Украины и противостояния с Россией может стать второстепенным. Это и неудивительно, своя рубашка ближе к телу. Если бы было наоборот - многие в Украине тоже были бы в восторге.

Вот только все в мире взаимосвязано. Российские действия на Ближнем Востоке угрожают Израилю не в меньшей, а то и в большей степени, чем российские действия на Донбассе - Украине.

Остановить Россию здесь - это значит заставить ее уйти из Сирии и отказаться от поддержки режима Асада и его союзников из Ирана. Заставить Россию уйти с Ближнего Востока - означает приближать ее уход с Донбасса и Крыма.

Совместные усилия по ослаблению путинского режима - это и есть путь к безопасности. И для Украины, и для Израиля, и для Евросоюза, и для США.

Но пока в мире еще есть лидеры, которые считают, что они могут добиться безопасности сепаратными договоренностями с Путиным и "диалогом" с чиновниками агрессивной деградирующей России, народы стран, которые доверили таким политикам власть и собственное будущее, продолжат находиться в смертельной опасности.

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