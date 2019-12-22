На ваших руках кровь: Помпео осудил вето России и Китая на гуманитарную помощь Сирии
Об этом сообщает "Голос Америки" .
"Вето Российской Федерация и Китая на резолюцию, которая позволяет доставлять гуманитарную помощь миллионам сирийцев является позорным. Россия и Китай, которые решили сделать политическое заявление путем противостояния этой резолюции, на ваших руках кровь", - сказал Помпео.
Резолюция предусматривала продлить на один год доставку гуманитарной помощи с территории Турции и Ирака 4 млн сирийцев, пострадавших от конфликта, который продолжается с 2011 года.
Оппоненты резолюции выразили обеспокоенность, что помощь ООН не попадет в районы провинции Идлиб и другие контролируемые оппозицией регионы, если не будет достигнуто альтернативной договоренности перед тем, как закончится срок действия текущей резолюции через три недели.
По словам Помпео, сейчас нет альтернативы трансграничным поставкам гуманитарной помощи ООН и доставке продовольствия миллионам сирийцев - по крайней мере до тех пор, пока сирийский режим не прекратит вести войну против собственного народа.
- Напомним, 19 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в начале января в Украину с рабочим визитом прилетит госсекретарь США Майк Помпео.
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