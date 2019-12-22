 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНа ваших руках кровь: Помпео осудил вето России и Китая на гуманитарную помощь Сирии

На ваших руках кровь: Помпео осудил вето России и Китая на гуманитарную помощь Сирии


фото: AFP
Госсекретарь США Майк Помпео назвал позорным вето России и Китая на резолюцию Совета безопасности ООН, которая позволяла доставлять гуманитарную помощь сирийцам

Об этом сообщает "Голос Америки" .

"Вето Российской Федерация и Китая на резолюцию, которая позволяет доставлять гуманитарную помощь миллионам сирийцев является позорным. Россия и Китай, которые решили сделать политическое заявление путем противостояния этой резолюции, на ваших руках кровь", - сказал Помпео.

Резолюция предусматривала продлить на один год доставку гуманитарной помощи с территории Турции и Ирака 4 млн сирийцев, пострадавших от конфликта, который продолжается с 2011 года.

Оппоненты резолюции выразили обеспокоенность, что помощь ООН не попадет в районы провинции Идлиб и другие контролируемые оппозицией регионы, если не будет достигнуто альтернативной договоренности перед тем, как закончится срок действия текущей резолюции через три недели.

По словам Помпео, сейчас нет альтернативы трансграничным поставкам гуманитарной помощи ООН и доставке продовольствия миллионам сирийцев - по крайней мере до тех пор, пока сирийский режим не прекратит вести войну против собственного народа.

  • Напомним, 19 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в начале января в Украину с рабочим визитом прилетит госсекретарь США Майк Помпео.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

22 декабря, 2019 воскресенье

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать