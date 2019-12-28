На обмен пленными 29 декабря не пустят представителей СМИ
28 декабря, 2019, 21:21
Обмен удерживаемыми лицами 29 декабря пройдет без представителей прессы
Об этом заявил спикер штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, сообщает LB.ua.
По его словам, фото- и видеоматериалы СМИ предоставит аппарат президента Украины, поскольку штаб ООС не является организатором.
"Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решение принимают не в штабе ООС", - рассказал Саранцев.
Он отметил, что Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они по возможности сделают, и видео.
"Максимально быстро они все передадут и нам, и вам", - пообещал Саранцев.
- Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными состоится 29 декабря.
- Журналистка Соня Кошкина со ссылкой на собственные источники раскрыла подробности анонсированного президентом Владимиром Зеленским на 29 декабря 2019 года, большого обмена пленными с русскими и их наемниками в ОРДЛО.
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