На обмен пленными 29 декабря не пустят представителей СМИ

28 декабря, 2019, 21:21

Обмен удерживаемыми лицами 29 декабря пройдет без представителей прессы

Об этом заявил спикер штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, сообщает LB.ua.

По его словам, фото- и видеоматериалы СМИ предоставит аппарат президента Украины, поскольку штаб ООС не является организатором.

"Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решение принимают не в штабе ООС", - рассказал Саранцев.

Он отметил, что Офис президента пообещал предоставить все стримы, которые они по возможности сделают, и видео.

"Максимально быстро они все передадут и нам, и вам", - пообещал Саранцев.