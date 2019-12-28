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Espreso.tvОбществоОбмен пленными состоится утром на КПВВ "Майорское", - Соня Кошкина

Обмен пленными состоится утром на КПВВ "Майорское", - Соня Кошкина


фото: ukrinform.com
Журналистка Соня Кошкина со ссылкой на собственные источники раскрыла подробности анонсированного президентом Владимиром Зеленским на завтра, 29 декабря 2019 года, большого обмена пленными с русскими и их наемниками в ОРДЛО

Об этом она написала у себя в Telegram, передает Еспресо.TV .

Вот текст ее сообщению

"Об обмене.

Планируется, как и сказал президент, завтра.

Утром, на КПВВ "Майорское".

Наших (тех, кого передает Украина, - ред.) доставят из СИЗО Бахмута (их сейчас там концентрируют).

На 7-м вечера предварительно назначена встреча в Киеве ".

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