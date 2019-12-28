Обмен пленными состоится утром на КПВВ "Майорское", - Соня Кошкина
28 декабря, 2019, 15:37
Журналистка Соня Кошкина со ссылкой на собственные источники раскрыла подробности анонсированного президентом Владимиром Зеленским на завтра, 29 декабря 2019 года, большого обмена пленными с русскими и их наемниками в ОРДЛО
Об этом она написала у себя в Telegram, передает Еспресо.TV .
Вот текст ее сообщению
"Об обмене.
Планируется, как и сказал президент, завтра.
Утром, на КПВВ "Майорское".
Наших (тех, кого передает Украина, - ред.) доставят из СИЗО Бахмута (их сейчас там концентрируют).
На 7-м вечера предварительно назначена встреча в Киеве ".
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