Выступлю в MMA или снимусь в кино, - Джошуа
27 декабря, 2019, 15:21
Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что готов сменить бокс на MMA или съемки в кино
Об этом сообщает BoxingScene .
Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Джошуа рассказал, готов ли сменить ринг на другой вид деятельности.
"В жизни не стоит устанавливать любые границы. Каждый должен по возможности узнать, на что он способен. Я пойду выступать в ММА или сниматься в каком-то фильме, когда подвернется хорошая возможность. Один раз живу", - признался британец.
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой Энтони Джошуа против Александра Усика.
- 19 декабря Джошуа заявил, что хочет провести следующий бой против Усика , а не болгарина Кубрата Пулева
- 24 декабря Хирн сообщил, что Джошуа может отказаться от одного пояса из-за неопределенности с боями против Усика и Пулева.
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