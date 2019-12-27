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Espreso.tvСпортВыступлю в MMA или снимусь в кино, - Джошуа

Выступлю в MMA или снимусь в кино, - Джошуа


фото: GRM Daily
Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что готов сменить бокс на MMA или съемки в кино

Об этом сообщает BoxingScene .

Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Джошуа рассказал, готов ли сменить ринг на другой вид деятельности.

"В жизни не стоит устанавливать любые границы. Каждый должен по возможности узнать, на что он способен. Я пойду выступать в ММА или сниматься в каком-то фильме, когда подвернется хорошая возможность. Один раз живу", - признался британец.

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