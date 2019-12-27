Украинский футболист вернется из Португалии в "Шахтер"
27 декабря, 2019, 16:14
Украинский защитник Валерий Бондаренко, который на правах аренды выступает за португальскую "Виторию", летом вернется в донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает O Jogo.
Центральный защитник Валерий Бондаренко, который в нынешнем сезоне выступает в чемпионате Португалии на правах аренды за "Виторию Гимарайнш", летом вернется в донецкий "Шахтер", которому он принадлежит.
Португальский клуб планирует сократить количество арендованных футболистов, в дополнение Бондаренко не смог закрепиться в основном составе команды.
В нынешнем сезоне 25-летний украинец провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает Бондаренко в 1 млн евро.
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