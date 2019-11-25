Футболист "Шахтера" дерзко заговорил о чемпионстве

25 ноября, 2019, 12:16

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете заявил, что команду уже можно поздравить с победой в чемпионате Украины

Об этом сообщает "Футбол 1".

После 15-го тура Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" на 13 пунктов опережает киевское "Динамо" - хавбек "горняков" Тете поделился своими мыслями об интриге в чемпионате Украины.

"Я думаю, вы можете поздравить нас с чемпионством. Титул очень близок. Но важно работать до конца, и тогда все будет, безупречно", - заявил бразилец.

Также футболист сравнил тактические методы бывшего тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки и нынешнего Луиша Каштру.

"Разница в тактическом подходе между Фонсекой и Кастро в том, что Пауло любит чтобы фланговые игроки находились на поле, а Луиш наоборот, любит играть в атаке более широко. Мне нравится этот вид футбола тоже", - сказал Тете.