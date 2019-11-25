Футболист "Шахтера" дерзко заговорил о чемпионстве
25 ноября, 2019, 12:16
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете заявил, что команду уже можно поздравить с победой в чемпионате Украины
Об этом сообщает "Футбол 1".
После 15-го тура Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" на 13 пунктов опережает киевское "Динамо" - хавбек "горняков" Тете поделился своими мыслями об интриге в чемпионате Украины.
"Я думаю, вы можете поздравить нас с чемпионством. Титул очень близок. Но важно работать до конца, и тогда все будет, безупречно", - заявил бразилец.
Также футболист сравнил тактические методы бывшего тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки и нынешнего Луиша Каштру.
"Разница в тактическом подходе между Фонсекой и Кастро в том, что Пауло любит чтобы фланговые игроки находились на поле, а Луиш наоборот, любит играть в атаке более широко. Мне нравится этот вид футбола тоже", - сказал Тете.
- 24 ноября по итогам 15-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" вышло на второе место и отстает от "Шахтера" на 13 очков
- В 15-м туре УПЛ "Динамо" победило на своем поле "Мариуполь" и вернулось на второе место в турнирной таблице.
- Напомним, 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
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