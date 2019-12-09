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Espreso.tvСпортС нетерпением жду переход в клуб уровня "Манчестер Сити", - Соломон

С нетерпением жду переход в клуб уровня "Манчестер Сити", - Соломон


фото: DR
Футболист донецкого "Шахтера" Манор Соломон рассказал, что через несколько лет планирует перейти в топ-клуб уровня английского "Манчестер Сити"

Об этом сообщает actuj.com.

Вингер "Шахтера" Манор Соломон поделился своими планами на будущее

"Как я вижу свое будущее? Через несколько лет я с нетерпением жду переход в клуб уровня "Манчестер Сити". Сейчас же важно получать опыт, сохранять концентрацию на матчах Лиги чемпионов", - рассказал полузащитник.

11 декабря донецкий "Шахтер" в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов встретится с итальянской "Аталантой" в Харькове. Начало в 19:55.

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