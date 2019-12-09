С нетерпением жду переход в клуб уровня "Манчестер Сити", - Соломон
9 декабря, 2019, 17:04
Футболист донецкого "Шахтера" Манор Соломон рассказал, что через несколько лет планирует перейти в топ-клуб уровня английского "Манчестер Сити"
Об этом сообщает actuj.com.
Вингер "Шахтера" Манор Соломон поделился своими планами на будущее
"Как я вижу свое будущее? Через несколько лет я с нетерпением жду переход в клуб уровня "Манчестер Сити". Сейчас же важно получать опыт, сохранять концентрацию на матчах Лиги чемпионов", - рассказал полузащитник.
11 декабря донецкий "Шахтер" в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов встретится с итальянской "Аталантой" в Харькове. Начало в 19:55.
- 6 декабря стало известно, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру доволен победой над "Олимпиком", но теперь сосредоточен на матче Лиги чемпионов, где украинцы сыграют против итальянской "Аталанты".
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3:0.
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