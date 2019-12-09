Игрок "Шахтера" близок к переходу в "Баварию"

9 декабря, 2019, 20:38

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию", в ближайшие дни немцы прибудут в Украину для переговоров

Об этом сообщает Gremistas.

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию". По информации источника, представители немецкого клуба в ближайшие дни прибудут в Украину, чтобы провести переговоры с донецким клубом в отношении 19-летнего игрока молодежной сборной Бразилии.

Клаусула выкупа Тете составляет не менее 50 млн евро В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.