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Espreso.tvСпортИгрок "Шахтера" близок к переходу в "Баварию"

Игрок "Шахтера" близок к переходу в "Баварию"


фото: Reuters
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию", в ближайшие дни немцы прибудут в Украину для переговоров

Об этом сообщает Gremistas.

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию". По информации источника, представители немецкого клуба в ближайшие дни прибудут в Украину, чтобы провести переговоры с донецким клубом в отношении 19-летнего игрока молодежной сборной Бразилии.

Клаусула выкупа Тете составляет не менее 50 млн евро В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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