Игрок "Шахтера" близок к переходу в "Баварию"
9 декабря, 2019, 20:38
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию", в ближайшие дни немцы прибудут в Украину для переговоров
Об этом сообщает Gremistas.
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию". По информации источника, представители немецкого клуба в ближайшие дни прибудут в Украину, чтобы провести переговоры с донецким клубом в отношении 19-летнего игрока молодежной сборной Бразилии.
Клаусула выкупа Тете составляет не менее 50 млн евро В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- 25 ноября полузащитник донецкого "Шахтера" Тете заявил, что команду уже можно поздравить с победой в чемпионате Украины.
- 9 декабря футболист донецкого "Шахтера" Манор Соломон рассказал, что через несколько лет планирует перейти в топ-клуб уровня английского "Манчестер Сити".
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