"Райо Вальекано" оштрафован за оскорбления фанатов в сторону Зозули
27 декабря, 2019, 15:42
Федерация футбола Испании оштрафовала "Райо Вальекано" из-за оскорблений от ультрас в сторону украинского нападающего Романа Зозули, клуб заплатит 18 тыс. евро
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Федерацию футбола Испании.
Мадридский Райо Вальекано "получил наказание за оскорбления и крики со стороны ультрас в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули во время матча второго испанского дивизиона.
Клуб получил штраф в размере 18 тыс. евро. Кроме этого "Райо Вальекано" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.
- 15 декабря игру "Альбасете", форвардом которого является Роман Зозуля, против "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании остановили после первого тайма из-за травли фанов в адрес украинца.
- 16 декабря защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал своего соотечественника нападающего Романа Зозулю после нацистских выкриков в адрес форварда от болельщиков "Райо Вальекано".
- Зозуля жестко ответил фанатам "Райо Вальекано", которые выкрикивали нацистские лозунги в его адрес во время матча второго испанского дивизиона.
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