"Райо Вальекано" оштрафован за оскорбления фанатов в сторону Зозули

27 декабря, 2019, 15:42

Федерация футбола Испании оштрафовала "Райо Вальекано" из-за оскорблений от ультрас в сторону украинского нападающего Романа Зозули, клуб заплатит 18 тыс. евро

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Федерацию футбола Испании.

Мадридский Райо Вальекано "получил наказание за оскорбления и крики со стороны ультрас в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули во время матча второго испанского дивизиона.

Клуб получил штраф в размере 18 тыс. евро. Кроме этого "Райо Вальекано" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.