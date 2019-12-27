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Espreso.tvСпорт"Райо Вальекано" оштрафован за оскорбления фанатов в сторону Зозули

"Райо Вальекано" оштрафован за оскорбления фанатов в сторону Зозули


фото: tudn.com
Федерация футбола Испании оштрафовала "Райо Вальекано" из-за оскорблений от ультрас в сторону украинского нападающего Романа Зозули, клуб заплатит 18 тыс. евро

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Федерацию футбола Испании.

Мадридский Райо Вальекано "получил наказание за оскорбления и крики со стороны ультрас в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули во время матча второго испанского дивизиона.

Клуб получил штраф в размере 18 тыс. евро. Кроме этого "Райо Вальекано" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

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