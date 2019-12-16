Они оскорбляют меня, потому что я принимаю душ каждый день, - Зозуля жестко ответил на нацистские образы

16 декабря, 2019, 15:16

Украинский нападающий Роман Зозуля считает, что ультрас оскорбляют его, потому что он принимает душ ежедневно, а они нет

Об этом сообщает Carrusel Deportivo

Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля жестко ответил фанатам "Райо Вальекано", которые выкрикивали нацистские лозунги в его адрес во время матча второго испанского дивизиона.

"Они не оскорбляют меня за то, что я нацист. Они оскорбляют меня, потому что я умею читать и потому, что я принимаю душ каждый день. В этом районе народ осуждает такие действия", - сказал Зозуля.

В воскресенье во время матча "Райо Вальекано" - "Альбасете" фанаты хозяев скандировали "Зозуля - нацист". Поэтому команды не вышли на второй тайм, а матч был отменен.