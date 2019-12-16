Они оскорбляют меня, потому что я принимаю душ каждый день, - Зозуля жестко ответил на нацистские образы
16 декабря, 2019, 15:16
Украинский нападающий Роман Зозуля считает, что ультрас оскорбляют его, потому что он принимает душ ежедневно, а они нет
Об этом сообщает Carrusel Deportivo
Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля жестко ответил фанатам "Райо Вальекано", которые выкрикивали нацистские лозунги в его адрес во время матча второго испанского дивизиона.
"Они не оскорбляют меня за то, что я нацист. Они оскорбляют меня, потому что я умею читать и потому, что я принимаю душ каждый день. В этом районе народ осуждает такие действия", - сказал Зозуля.
В воскресенье во время матча "Райо Вальекано" - "Альбасете" фанаты хозяев скандировали "Зозуля - нацист". Поэтому команды не вышли на второй тайм, а матч был отменен.
- 16 декабря защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал своего соотечественника, нападающего Романа Зозулю после нацистских выкриков в адрес форварда от болельщиков "Райо Вальекано".
- 15 декабря декабря испанского футбольного клуба "Альбасете", форвардом которого является украинец Роман Зозуля, против команды "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании остановили после первого тайма после оскорблений фанов в адрес Зозули .
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