В Испании из-за обиды фанов прервали футбольную игру за участием Зозули

16 декабря, 2019, 07:55

Игру испанского футбольному клубу "Альбасете", форвардом которого является украинец Роман Зозуля, против команды "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании остановили после первого тайма после обид фанов в адрес Зозули

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Решение принято с единственной целью - защитить ценности спорта, который мы любим", - пояснило руководство клуба решение о приостановлении матча.

В высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу Ла Лиге также поддержали решение приостановить матч из-за "серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули".

«Решение принято по просьбе обеих команд. Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании », - говорится в сообщении.

Сообщается, что в адрес украинца, среди прочего, болельщики испанской команды выкрикивали - nazi.

Ранее Зозуля говорил, что не собирается пропускать матч "Альбасете" в чемпионате Испании против "Райо Вальекано", фаны коммунисты которого затравили украинца в 2017 году.