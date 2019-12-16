В Испании из-за обиды фанов прервали футбольную игру за участием Зозули
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Решение принято с единственной целью - защитить ценности спорта, который мы любим", - пояснило руководство клуба решение о приостановлении матча.
В высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу Ла Лиге также поддержали решение приостановить матч из-за "серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули".
«Решение принято по просьбе обеих команд. Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании », - говорится в сообщении.
Сообщается, что в адрес украинца, среди прочего, болельщики испанской команды выкрикивали - nazi.
Ранее Зозуля говорил, что не собирается пропускать матч "Альбасете" в чемпионате Испании против "Райо Вальекано", фаны коммунисты которого затравили украинца в 2017 году.
- Зозуля играет за испанский клуб «Альбасете» с 2017 года. После начала боевых действий на Донбассе он регулярно помогает украинской армии.
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