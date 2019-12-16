 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Испании из-за обиды фанов прервали футбольную игру за участием Зозули

В Испании из-за обиды фанов прервали футбольную игру за участием Зозули

Игру испанского футбольному клубу "Альбасете", форвардом которого является украинец Роман Зозуля, против команды "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании остановили после первого тайма после обид фанов в адрес Зозули

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Решение принято с единственной целью - защитить ценности спорта, который мы любим", - пояснило руководство клуба решение о приостановлении матча.

В высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу Ла Лиге также поддержали решение приостановить матч из-за "серьезных оскорблений и угроз в течение первого тайма в адрес Романа Зозули".

«Решение принято по просьбе обеих команд. Мы работаем над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании », - говорится в сообщении.

Сообщается, что в адрес украинца, среди прочего, болельщики испанской команды выкрикивали - nazi.

Ранее Зозуля говорил, что не собирается пропускать матч "Альбасете" в чемпионате Испании против "Райо Вальекано", фаны коммунисты которого затравили украинца в 2017 году.

  • Зозуля играет за испанский клуб «Альбасете» с 2017 года. После начала боевых действий на Донбассе он регулярно помогает украинской армии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать