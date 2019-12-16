Они проститутки - украинский защитник Кравец поддержал Зозулю

16 декабря, 2019, 13:54

Защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал своего соотечественника нападающего Романа Зозулю после нацистских выкриков в сторону форварда от болельщиков "Райо Вальекано"

Об этом футболист сообщил в instagram.

Защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал нападающего "Альбасете" Романа Зозулю после нацистских образ ультрас "Райо Вальекано" в матче второго испанского дивизиона.

"Мы все Зозуля. Ультрас "Райо "- проститутки. Украина с тобой, мой друг. Слава Украине", - написал Кравец в Instagram.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник еще не появлялся на поле в футболке "Леганес". Трансферная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.