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Espreso.tvСпортОни проститутки - украинский защитник Кравец поддержал Зозулю

Они проститутки - украинский защитник Кравец поддержал Зозулю

Защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал своего соотечественника нападающего Романа Зозулю после нацистских выкриков в сторону форварда от болельщиков "Райо Вальекано"

Об этом футболист сообщил в instagram.

Защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал нападающего "Альбасете" Романа Зозулю после нацистских образ ультрас "Райо Вальекано" в матче второго испанского дивизиона.

"Мы все Зозуля. Ультрас "Райо "- проститутки. Украина с тобой, мой друг. Слава Украине", - написал Кравец в Instagram.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник еще не появлялся на поле в футболке "Леганес". Трансферная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos somos Zozulia !!! Украина с тобой мой друг! Слава Украине!

Сообщение, распространенный Kravets (@ vasyan3)

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