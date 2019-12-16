Они проститутки - украинский защитник Кравец поддержал Зозулю
16 декабря, 2019, 13:54
Защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал своего соотечественника нападающего Романа Зозулю после нацистских выкриков в сторону форварда от болельщиков "Райо Вальекано"
Об этом футболист сообщил в instagram.
Защитник испанского "Леганес" Василий Кравец поддержал нападающего "Альбасете" Романа Зозулю после нацистских образ ультрас "Райо Вальекано" в матче второго испанского дивизиона.
"Мы все Зозуля. Ультрас "Райо "- проститутки. Украина с тобой, мой друг. Слава Украине", - написал Кравец в Instagram.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник еще не появлялся на поле в футболке "Леганес". Трансферная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.
- 16 декабря декабря испанского футбольного клуба "Альбасете", форвардом которого является украинец Роман Зозуля, против команды "Райо Вальекано" в матче второго дивизиона чемпионата Испании остановили после первого тайма после образ фанов в адрес Зозули .
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