"Евросолидарнисть" требует от ГПУ открыть производство против Трубы из-за записей разговоров

27 декабря, 2019, 15:20

Партия "Европейская Солидарность" требует от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное производство за совершенные экс-главой ГБР Романом Трубой преступления

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Обязательным условием очистки ГБР является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ведомства. Из них очевидно, что орган стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы".

"Кроме того, именно увольнение Трубы осуществлено с нарушениями Конституции. Как известно, согласно решению Конституционного суда от 16.12.2019, президент не имеет права назначать руководство ГБР. В заключении суда четко указано, что "подчинение НАБУ и ГБР президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов "", - пишут в ЕС.

Партия "Европейская Солидарность" отмечает недопустимость нарушения Конституции и призывает Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствие с Конституцией.