"Евросолидарнисть" требует от ГПУ открыть производство против Трубы из-за записей разговоров
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Обязательным условием очистки ГБР является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ведомства. Из них очевидно, что орган стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы".
"Кроме того, именно увольнение Трубы осуществлено с нарушениями Конституции. Как известно, согласно решению Конституционного суда от 16.12.2019, президент не имеет права назначать руководство ГБР. В заключении суда четко указано, что "подчинение НАБУ и ГБР президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов "", - пишут в ЕС.
Партия "Европейская Солидарность" отмечает недопустимость нарушения Конституции и призывает Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствие с Конституцией.
- Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает автоматическое увольнение действующего директора ГБР Романа Трубы.
- Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-