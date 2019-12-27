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Espreso.tvОбщество"Евросолидарнисть" требует от ГПУ открыть производство против Трубы из-за записей разговоров

"Евросолидарнисть" требует от ГПУ открыть производство против Трубы из-за записей разговоров


фото: dbr.gov.ua
Партия "Европейская Солидарность" требует от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное производство за совершенные экс-главой ГБР Романом Трубой преступления

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Обязательным условием очистки ГБР является расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ведомства. Из них очевидно, что орган стоит не на защите закона, а используется для политических расправ над оппозицией. До сих пор мы не увидели никакой реакции правоохранительной системы на эту информацию", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы".

"Кроме того, именно увольнение Трубы осуществлено с нарушениями Конституции. Как известно, согласно решению Конституционного суда от 16.12.2019, президент не имеет права назначать руководство ГБР. В заключении суда четко указано, что "подчинение НАБУ и ГБР президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов "", - пишут в ЕС.

Партия "Европейская Солидарность" отмечает недопустимость нарушения Конституции и призывает Зеленского и парламентское большинство перед осуществлением дальнейших кадровых изменений в ГБР привести законодательство, регулирующее его деятельность, в соответствие с Конституцией.

  • Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает автоматическое увольнение действующего директора ГБР Романа Трубы.
  • Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову.
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