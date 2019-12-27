Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, - Гончарук
27 декабря, 2019, 12:36
На заседании правительства 27 декабря был утвержден механизм, упрощающий подачу документов на приобретение гражданства
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства", - объясняют в пресс-службе.
Но в пресс-службе заявляют, что соответствующее решение о разработке и утверждении механизма получения удостоверения о временном проживании утвердили на заседании правительства.
"Важно, что решение Правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, 12 декабря Верховная Рада приняла закон, который предусматривает упрощенную процедуру получения паспортов лицами, проживающими в зоне проведения ООС или уехали из нее
- 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", которым предлагает упростить предоставление украинского гражданства беженцам из РФ и участникам войны на Донбассе
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