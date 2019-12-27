Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, - Гончарук

27 декабря, 2019, 12:36

На заседании правительства 27 декабря был утвержден механизм, упрощающий подачу документов на приобретение гражданства

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства", - объясняют в пресс-службе.

Но в пресс-службе заявляют, что соответствующее решение о разработке и утверждении механизма получения удостоверения о временном проживании утвердили на заседании правительства.

"Важно, что решение Правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - отметили в пресс-службе.