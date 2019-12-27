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Espreso.tvОбществоПравительство упростило получение гражданства для добровольцев, - Гончарук

Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
На заседании правительства 27 декабря был утвержден механизм, упрощающий подачу документов на приобретение гражданства

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства", - объясняют в пресс-службе.

Но в пресс-службе заявляют, что соответствующее решение о разработке и утверждении механизма получения удостоверения о временном проживании утвердили на заседании правительства.

"Важно, что решение Правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - отметили в пресс-службе.

  • Напомним, 12 декабря Верховная Рада приняла закон, который предусматривает упрощенную процедуру получения паспортов лицами, проживающими в зоне проведения ООС или уехали из нее
  • 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", которым предлагает упростить предоставление украинского гражданства беженцам из РФ и участникам войны на Донбассе

 

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