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Espreso.tvОбществоЗеленский подал законопроект о предоставлении гражданства беженцам из РФ и ветеранам войны на Донбассе

Зеленский подал законопроект о предоставлении гражданства беженцам из РФ и ветеранам войны на Донбассе


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу вопросов гражданства", которым предлагает упростить предоставление украинского гражданства беженцам из РФ и участникам войны на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии предоставления ими декларации об отказе от иностранного гражданства. Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и были подданы в своей стране преследованию, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства ", - говорится в сообщении.

Законопроект предлагает расширить круг лиц, которые имеют основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины, уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

Законопроект также предлагает внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

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