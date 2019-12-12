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Espreso.tvОбществоВ ВР упростили выдачу паспортов для переселенцев и жителей зоны ООС

В ВР упростили выдачу паспортов для переселенцев и жителей зоны ООС


фото: reuters
Верховная Рада приняла закон, который предусматривает упрощенную процедуру получения паспортов лицами, проживающими в зоне проведения ООС или уехавшими из нее

Об этом сообщает Укринформ.

Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины)" поддержали 348 народных депутатов.

Закон направлен на урегулирование вопросов оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселившимся из нее во время ее проведения, поскольку на сегодня эти вопросы законодательно не урегулированы.

"Проблема заключается в том, что несмотря на ситуацию, которая сложилась в связи с проведением АТО, а сейчас ООС, на территории Донецкой и Луганской областей жизни людей продолжается и, соответственно, потребность документирования граждан документами, подтверждающими личность и гражданство Украины... Закон фактически определяет упрощение процедуры получения этих документов (паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу - ред.)", - пояснил председатель Комитета по реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской обл астях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

При этом для внесения сведений о месте жительства к документам, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим/проживавшим в зоне проведения АТО или переселившимся из нее, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

  • Верховная Рада поддержала за основу и в целом пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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