Одноклубник Ярмоленко в костюме снеговика попал в ДТП

Об этом сообщает Cleansheat y twitter.

В полицию поступил звонок, что автомобиль игрока "Вест Хэма" Марйкла Антонио врезался в дорожный знак и ограждение. Инцидент произошел на Рождество. Несмотря на то что из авто шел дым, с игроком все в порядке. Интересно, что во время ДТП Антонио был одет в костюм снеговика.

Случай не помешал Майклу Антонио сыграть целый матч чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1: 2), который состоялся через 24 часа после инцидента.