Одноклубник Ярмоленко в костюме снеговика попал в ДТП
27 декабря, 2019, 12:09
Форвард "Вест Хэма" Майкл Антонио разбил свою машину Ламборджини Хуракана стоимостью 250 тыс. евро, футболист был одет в костюм снеговика
Об этом сообщает Cleansheat y twitter.
В полицию поступил звонок, что автомобиль игрока "Вест Хэма" Марйкла Антонио врезался в дорожный знак и ограждение. Инцидент произошел на Рождество. Несмотря на то что из авто шел дым, с игроком все в порядке. Интересно, что во время ДТП Антонио был одет в костюм снеговика.
Случай не помешал Майклу Антонио сыграть целый матч чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1: 2), который состоялся через 24 часа после инцидента.
Moment Michail Antonio climbs out of supercar dressed as snowman after trashing front garden https://t.co/MswX1yqrR0 pic.twitter.com/WNANWjslCE- Cleansheet (@Cleansheet) 27 декабря 2019
- 26 декабря во матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1: 2 .
- 24 декабря стало известно, что "Вест Хэм" решил продать Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна.
- 26 декабря украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не будет играть до конца января 2020 года.
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