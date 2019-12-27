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Espreso.tvСпортОдноклубник Ярмоленко в костюме снеговика попал в ДТП

Одноклубник Ярмоленко в костюме снеговика попал в ДТП


фото: dailymail.co.uk
Форвард "Вест Хэма" Майкл Антонио разбил свою машину Ламборджини Хуракана стоимостью 250 тыс. евро, футболист был одет в костюм снеговика
Об этом сообщает Cleansheat y twitter.

В полицию поступил звонок, что автомобиль игрока "Вест Хэма" Марйкла Антонио врезался в дорожный знак и ограждение. Инцидент произошел на Рождество. Несмотря на то что из авто шел дым, с игроком все в порядке. Интересно, что во время ДТП Антонио был одет в костюм снеговика.

Случай не помешал Майклу Антонио сыграть целый матч чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1: 2), который состоялся через 24 часа после инцидента.
 
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