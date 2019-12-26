 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" Ярмоленко потерял очки в матче чемпионата Англии против "Кристал Пэлас"

"Вест Хэм" Ярмоленко потерял очки в матче чемпионата Англии против "Кристал Пэлас"


фото: Reuters
В матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче открыл полузащитник "Вест Хэма" Роберт Снодграсс, на 57-й минуте после передачи Мичейла Антонио шотландец пробил ворота Висенте Гвайта.

Уже через 11 минут сенегальский полузащитник Куяте восстановил ничью во встрече, забив в ворота испанского голкипера Висенте Хименеса.

Точку в матче поставил ганский нападающий Айю, который на 90-й минуте вывел "Кристал Пэлас" вперед.

После 19-ти матчей в турнирные таблицы чемпионата Англии "Вест Хэм" идет на 17-й строчке, в активе лондонского клуба 19 очков. "Кристал Пэлас" находится на 8-м месте, у них 26 зачетных баллов.

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустил матч из-за травмы бедра.

Чемпионат Англии

19-й тур

26 декабря

"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" 2:1

Голы: Куяте, 68, Гая, 90 - Снодграсс, 57

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать