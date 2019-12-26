"Вест Хэм" Ярмоленко потерял очки в матче чемпионата Англии против "Кристал Пэлас"

26 декабря, 2019, 18:53

В матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче открыл полузащитник "Вест Хэма" Роберт Снодграсс, на 57-й минуте после передачи Мичейла Антонио шотландец пробил ворота Висенте Гвайта.

Уже через 11 минут сенегальский полузащитник Куяте восстановил ничью во встрече, забив в ворота испанского голкипера Висенте Хименеса.

Точку в матче поставил ганский нападающий Айю, который на 90-й минуте вывел "Кристал Пэлас" вперед.

После 19-ти матчей в турнирные таблицы чемпионата Англии "Вест Хэм" идет на 17-й строчке, в активе лондонского клуба 19 очков. "Кристал Пэлас" находится на 8-м месте, у них 26 зачетных баллов.

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустил матч из-за травмы бедра.

Чемпионат Англии

19-й тур

26 декабря

"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" 2:1

Голы: Куяте, 68, Гая, 90 - Снодграсс, 57