"Вест Хэм" Ярмоленко потерял очки в матче чемпионата Англии против "Кристал Пэлас"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче открыл полузащитник "Вест Хэма" Роберт Снодграсс, на 57-й минуте после передачи Мичейла Антонио шотландец пробил ворота Висенте Гвайта.
Уже через 11 минут сенегальский полузащитник Куяте восстановил ничью во встрече, забив в ворота испанского голкипера Висенте Хименеса.
Точку в матче поставил ганский нападающий Айю, который на 90-й минуте вывел "Кристал Пэлас" вперед.
После 19-ти матчей в турнирные таблицы чемпионата Англии "Вест Хэм" идет на 17-й строчке, в активе лондонского клуба 19 очков. "Кристал Пэлас" находится на 8-м месте, у них 26 зачетных баллов.
Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустил матч из-за травмы бедра.
Чемпионат Англии
19-й тур
26 декабря
"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" 2:1
Голы: Куяте, 68, Гая, 90 - Снодграсс, 57
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