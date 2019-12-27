МИД: украинцы с разбившегося в Казахстане самолета потеряли документы

27 декабря, 2019, 18:37

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы

Об этом сообщает УНИАН.

"Консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования, в связи с потерей паспортных документов пострадавшими во время авиакатастрофы ", - сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он добавил, что представитель Департамента консульской службы провел телефонный разговор с одним из пострадавших украинцев. Ему были даны разъяснения о мерах, принимаемых посольством и МИД Украины по этому делу.