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Espreso.tvОбществоМИД: украинцы с разбившегося в Казахстане самолета потеряли документы

МИД: украинцы с разбившегося в Казахстане самолета потеряли документы

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы

Об этом сообщает УНИАН.

"Консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования, в связи с потерей паспортных документов пострадавшими во время авиакатастрофы ", - сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он добавил, что представитель Департамента консульской службы провел телефонный разговор с одним из пострадавших украинцев. Ему были даны разъяснения о мерах, принимаемых посольством и МИД Украины по этому делу.

  • Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 с Алматы до Нур-Султану, погибли 15 человек
  • Позже стало известно, что на борту самолета было 4 иностранца, двое из них - украинцы .
  • Ранее сообщалось, что украинцы, пострадавшие в результате авиакатастрофы в Казахстане, получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет.
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