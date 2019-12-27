МИД: украинцы с разбившегося в Казахстане самолета потеряли документы
27 декабря, 2019, 18:37
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы
Об этом сообщает УНИАН.
"Консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования, в связи с потерей паспортных документов пострадавшими во время авиакатастрофы ", - сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Он добавил, что представитель Департамента консульской службы провел телефонный разговор с одним из пострадавших украинцев. Ему были даны разъяснения о мерах, принимаемых посольством и МИД Украины по этому делу.
- Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 с Алматы до Нур-Султану, погибли 15 человек
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Позже стало известно, что на борту самолета было 4 иностранца, двое из них - украинцы .
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Ранее сообщалось, что украинцы, пострадавшие в результате авиакатастрофы в Казахстане, получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет.
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