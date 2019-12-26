Зверобий подала заявление о совершении руководителем ГБР Трубой уголовного преступления
Об этом Зверобий сказала журналистам после допроса в ГБР, передает Еспресо.TV.
"Сегодня мы подали заявление на господина Трубу, у нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей", - сказала Зверобий.
Активистка объяснила, что работники ГБР предоставили ей документы, составленные с процессуальным нарушением.
"Ко мне домой пришли с постановлением из Печерского суда. А если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского суда. Что-то не складывается у людей с Шевченковским судом, зато очень хорошо складывается с Печерским. Это не может не привлечь наше внимание, поэтому соответствующие заявления сегодня мы оставили в канцелярии ГБР. Хотелось бы объяснений по этому поводу и сделать акцент на этом тоже очень бы хотелось", - сказала Зверобий.
Адвокат активистки Андрей Писаренко уточнил, что заявление подано именно по статье о служебном подлоге должностным лицом правоохранительного органа.
"Было подано заявление о совершении уголовного преступления по ст. 366 "служебный подлог должностным лицом правоохранительного органа", а именно руководителем ГБР", - сказал Писаренко.
Адвокат также добавил, что в производстве, в котором Зверобий допрашивали как свидетеля, ей почти ничего не разъяснили.
"Фактически кроме номера Единого государственного реестра уголовных производств ничего не было разъяснено. Вообще ничего. Мы понимаем, что это статья "посягательство на государственного деятеля", - сказал Писаренко.
- Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтерке и добровольцу Марусе Зверобий.
- Обыск у волонтерки вызвал возмущение в украинском обществе .
- Во время обыска у Маруси Зверобий силовики изъяли 3 мобильных и 2 ружья .
- Маруся Зверобий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
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