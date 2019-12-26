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Espreso.tvСпортИбрагимович согласился перейти в "Милан" - СМИ

Ибрагимович согласился перейти в "Милан" - СМИ


фото: 90min.com
Шведский форвард Златан Ибрагимович согласился стать футболистом "Милана", нападающий подпишет контракт в ближайшие часы

Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в twitter.

По информации источника Златан Ибрагимович подпишет контракт на шесть месяцев, с возможной опцией продления на год. Сегодня ожидается закрытие сделки, а завтра, 27 декабря, о ней должно быть объявлено официально.

Ибрагимович уже выступал в "Милане" в течение двух сезонов. Швед провел 61 матч и забил 34 гола. Вместе с клубом он сумел завоевать чемпионство в 2011 году.

В 2019 году Ибрагимович провел 31 поединок в составе американского "Лос-Анджелес Гэлакси", забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.

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