Ибрагимович согласился перейти в "Милан" - СМИ
Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в twitter.
По информации источника Златан Ибрагимович подпишет контракт на шесть месяцев, с возможной опцией продления на год. Сегодня ожидается закрытие сделки, а завтра, 27 декабря, о ней должно быть объявлено официально.
Ибрагимович уже выступал в "Милане" в течение двух сезонов. Швед провел 61 матч и забил 34 гола. Вместе с клубом он сумел завоевать чемпионство в 2011 году.
В 2019 году Ибрагимович провел 31 поединок в составе американского "Лос-Анджелес Гэлакси", забил 31 гол и сделал 8 результативных передач.
#Ibrahimovic ha detto sì al @acmilan : tra stasera e domani, il club conta di definire e chiudere ogni dettaglio per il suo ritorno in rossonero @SkySport #calciomercato @Ibra_official- Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 26 декабря 2019
- 28 ноября фаны "Мальме" надели на статую питомца клуба Златана Ибрагимовича мусорный пакет, потому что футболист стал владельцем другой шведской команды - "Хаммарбю".
- 22 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что шведский форвард Златан Ибрагимович даже в 38 лет способен помочь итальянскому "Милану".
- 21 ноября итальянский "Милан" предложил шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу полуторагодовалый контракт на сумму 6 млн евро .
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