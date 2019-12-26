В ГБР объяснили отсутствие подозрения Звиробий

26 декабря, 2019, 15:34

Спикер ГБР Анжелика Иванова дала брифинг по делу, в котором проходит волонтер Маруся Звиробий

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Она (Звиробий) вызвана повторно, как она отметила. Расследование продолжается, оно еще не завершено, идут определенные следственные действия. Допрос лиц также будет происходить", - сказала пресс-секретарь ГБР.

Она также объяснила, почему Звиробий до сих пор не объявили о подозрении.

"По поводу проекта уведомления о подозрении, оно было возвращено в ГПУ, аргументируя тем, что нет решения по лицу, являющемуся народной депутатом и, собственно, пока не будет принят решение по этому лицу, пока и этот проект не согласован", - сказала Иванова

Она отметила, что производство расследуется по факту угроз жизни президента Украины. Собственно по ч.1 ст 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля)