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Espreso.tvОбществоВ ГБР объяснили отсутствие подозрения Звиробий

В ГБР объяснили отсутствие подозрения Звиробий


фото: 5.ua
Спикер ГБР Анжелика Иванова дала брифинг по делу, в котором проходит волонтер Маруся Звиробий

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Она (Звиробий) вызвана повторно, как она отметила. Расследование продолжается, оно еще не завершено, идут определенные следственные действия. Допрос лиц также будет происходить", - сказала пресс-секретарь ГБР.

Она также объяснила, почему Звиробий до сих пор не объявили о подозрении.

"По поводу проекта уведомления о подозрении, оно было возвращено в ГПУ, аргументируя тем, что нет решения по лицу, являющемуся народной депутатом и, собственно, пока не будет принят решение по этому лицу, пока и этот проект не согласован", - сказала Иванова

Она отметила, что производство расследуется по факту угроз жизни президента Украины. Собственно по ч.1 ст 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля)

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.
  • Обыск у волонтера вызвал возмущение в украинском обществе.
  • Во время обыска у Маруси Звиробий силовики изъяли 3 мобильных и 2 ружья .
  • Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Биленька) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
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