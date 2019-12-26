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Espreso.tvОбществоРябошапка назвал руководителя обновленной военной прокуратуры

Рябошапка назвал руководителя обновленной военной прокуратуры


фото: 1news
Создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений и преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса

Об этом заявил Руслан Рябошапка на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Создана новая специализированная прокуратура, и которая будет заниматься вопросами военных преступлений и преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса. Виктор Чумак - собственно, является руководителем этой прокуратуры", - сказал он.

Также на брифинге генпрокурор Рябошапка анонсировал новый департамент в структуре ГПУ, а также заявил о завершении трансформации в прокуратуре.

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