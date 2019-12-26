В Офисе генпрокурора работать департамент противодействия насилию со стороны правоохранителей в отношении граждан, - Рябошапка
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Другой департамент, который мы тоже создали, связан с противодействием пыткам, насилию правоохранителей в отношении граждан и за последние несколько месяцев, которые он существует, было более 35 уголовных производств,
связанных с насилием против правоохранителей", - сказал Рябошапка
Он добавил, что открыто более 5 уголовных производств, связанных с такими случаями.
"Те производства, которые мы мониторим, они у нас на контроле и мы стараемся сделать так, чтобы общество наконец увидело, что правоохранительные органы могут работать без применения насилия, а насилие с их стороны будет наказано. К этому моменту в прокуратуре не обращали внимание на то, что насилие в правоохорнних органах существует и с ним нужно бороться ", - заявил генпрокурор.
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