 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Офисе генпрокурора работать департамент противодействия насилию со стороны правоохранителей в отношении граждан, - Рябошапка

В Офисе генпрокурора работать департамент противодействия насилию со стороны правоохранителей в отношении граждан, - Рябошапка


фото: 5.ua
Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о новом департамент в структуре ГПУ

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Другой департамент, который мы тоже создали, связан с противодействием пыткам, насилию правоохранителей в отношении граждан и за последние несколько месяцев, которые он существует, было более 35 уголовных производств,
связанных с насилием против правоохранителей", - сказал Рябошапка

Он добавил, что открыто более 5 уголовных производств, связанных с такими случаями.

"Те производства, которые мы мониторим, они у нас на контроле и мы стараемся сделать так, чтобы общество наконец увидело, что правоохранительные органы могут работать без применения насилия, а насилие с их стороны будет наказано. К этому моменту в прокуратуре не обращали внимание на то, что насилие в правоохорнних органах существует и с ним нужно бороться ", - заявил генпрокурор.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать