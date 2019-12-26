"Уникальный исторический момент": Рябошапка заявил о полной очистке ГПУ и превращении в Офис генпрокурора

26 декабря, 2019, 12:58

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Рябошапка сказал, что Генпрокуратура была политизирована и ориентирована на удовлетворение потребностей не общества, а людей, которые контролировали или отдельные органы или отдельных людей в этих органах.

"Первым нашим заданием, когда мы сюда пришли, должно было быть обновление и очищение генпрокуратуры. За последние 2,5 месяца нам полностью удалось очистить, трансформировать институт в Офис генерального прокурора. Уже официально сообщено о начале работы офиса", - заявил генпрокурор.

Он добавил, что со 2 января такого института, как Генеральная прокуратура Украины, уже не будет.

"Это уникальный исторический момент. Ни одна организация не проходила через такой этап трансформации, который включал в себя оценку каждого из прокуроров через несколько этапов. Также были привлечены международные наблюдатели, для того, чтобы процесс был максимально честным и прозрачным. Первое достижение - завершение трансформации в офис генпрокурора", - подчеркнул Рябошапка.

Он добавил, что был создан специальный департамент, который занимается наиболее резонансными делами, и выделено несколько ключевых направлений работы: защита прав человека, бизнеса, инвесторов и экологии.