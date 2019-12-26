Руис забросил бокс после поражения от Джошуа

26 декабря, 2019, 15:11

Американский боксер Энди Руис после поражения от британца Энтони Джошуа еще не возобновил тренировки

Об этом заявил тренер боксера из США Мэнни Роблес, сообщает vringe.com.

По его словам, после поражения в реванше против Джошуа и потери титулов чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), Энди Руис еще не возобновил тренировки, хотя уже пора это сделать. Ведь, по словам тренера, именно проваленная подготовка ко второму поединку с Джошуа стала причиной поражения от британца.

"Руис и сам после боя заявил о том, что не был готов на 100%. Он сам признался, что пропускал тренировки. Я всегда готов, я всегда в зале и готов работать. Но без его желания я бессилен. Разве что могу попробовать убедить его вернуться к тренировкам, быть ответственным и дисциплинированным. он не ребенок. Он должен понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Жаль, что он провалил подготовку к реваншу. он получил много внимания от разных людей, и это расслабило его. Он три месяца отдыхал после первого боя с Джошуа", - рассказал Роблес.