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Espreso.tvСпортРуис забросил бокс после поражения от Джошуа

Руис забросил бокс после поражения от Джошуа


фото: The Ring
Американский боксер Энди Руис после поражения от британца Энтони Джошуа еще не возобновил тренировки

Об этом заявил тренер боксера из США Мэнни Роблес, сообщает vringe.com.

По его словам, после поражения в реванше против Джошуа и потери титулов чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), Энди Руис еще не возобновил тренировки, хотя уже пора это сделать. Ведь, по словам тренера, именно проваленная подготовка ко второму поединку с Джошуа стала причиной поражения от британца.

"Руис и сам после боя заявил о том, что не был готов на 100%. Он сам признался, что пропускал тренировки. Я всегда готов, я всегда в зале и готов работать. Но без его желания я бессилен. Разве что могу попробовать убедить его вернуться к тренировкам, быть ответственным и дисциплинированным. он не ребенок. Он должен понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Жаль, что он провалил подготовку к реваншу. он получил много внимания от разных людей, и это расслабило его. Он три месяца отдыхал после первого боя с Джошуа", - рассказал Роблес.

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