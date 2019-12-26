Футболист "Динамо" рассказал, что легионеры не хотят учить язык
26 декабря, 2019, 17:46
Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал, что его иностранные партнеры по команде не учат украинский и русский язык, хотя это прописано в их контрактах
Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал насколько хорошо легионеры столичного клуба говорят или понимают украинский или русский язык.
"Соль немного разговаривает и все понимает, Родригес и Де Пена также, Кадири меньше всех понимает, Кадар все прекрасно понимает, просто притворяется. У наших иностранцев в контракте прописано, что за определенный период они должны выучить или русский или украинский. Большинство это правило не соблюдают", - признался вратарь.
После 18-го тура УПЛ киевское "Динамо" занимает второе место, в активе столичного клуба 36 очков. Первым идет донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 50 зачетных баллов.
- 24 декабря стало известно, что в крови нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина были найдены запрещенные вещества, однако это были не наркотические средства, а именно допинговые вещества.
- 21 декабря, из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга, киевский клуб досрочно вернул форварда Назария Русина из аренды в "Заре".
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме", и отстранен от футбольной деятельности.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-