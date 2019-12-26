Футболист "Динамо" рассказал, что легионеры не хотят учить язык

26 декабря, 2019, 17:46

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал, что его иностранные партнеры по команде не учат украинский и русский язык, хотя это прописано в их контрактах

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал насколько хорошо легионеры столичного клуба говорят или понимают украинский или русский язык.

"Соль немного разговаривает и все понимает, Родригес и Де Пена также, Кадири меньше всех понимает, Кадар все прекрасно понимает, просто притворяется. У наших иностранцев в контракте прописано, что за определенный период они должны выучить или русский или украинский. Большинство это правило не соблюдают", - признался вратарь.

После 18-го тура УПЛ киевское "Динамо" занимает второе место, в активе столичного клуба 36 очков. Первым идет донецкий "Шахтер", в активе "горняков" 50 зачетных баллов.