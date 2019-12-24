В России суд запрещает проводить съемку по делам задержанных крымских татар - "Крымская солидарность"
Об этом в Facebook сообщает сообщество "Крымской солидарности".
"Запрещается видео, фотофиксация и интернет-трансляция судебного процесса. Повторяю, это решение. Поэтому, к сведению. Лица, которые хотят вести фото- или видеотрансляцию во время перерыва или до начала судебного процесса, можете обратиться к председателю с соответствующим заявлением" , - заявил судья Зубаиров в начале судебного заседания, цитируя решение председателя суда Птицына М.Ю.
Также активисты сообщают, что суд отказал в разрешении проводить съемку представителям российских СМИ.
На поданное ходатайство председатель Южного военного суда устно отказал корреспонденту работать даже в перерывах, до и после судебного заседания, несмотря на тот факт, что он планировал снимать только подсудимых и защитников, которые не возражают против фото- и видеофиксации.
"Раньше работа СМИ не ограничивалась судебной коллегией по данному делу во главе с председательствующим в судебном заседании Зубаировим Ризваном, предназначенным судьей Северо-Кавказского окружного военного суда решением президента РФ Владимира Путина", - подчеркивают в "Крымской солидарности".
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