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Espreso.tvОбщество"Дело Хизб ут-Тахрир": консула Украины допустили к фигурантам в Ростове

"Дело Хизб ут-Тахрир": консула Украины допустили к фигурантам в Ростове

Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился с фигурантами второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.

"Он обсудил с политзаключенными проблемы доступа к медицинской помощи в условиях следственного изолятора, проблему халяльного питания, а также отдельные аспекты общих условий содержания. Кроме того, консул рассказал им последние новости об обменном процессе между Украиной и Россией", - говорится в сообщении .

Консулу удалось встретиться с каждым из восьми обвиняемых по делу.

Напомним, 5 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова.

 

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