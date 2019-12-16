"Дело Хизб ут-Тахрир": консула Украины допустили к фигурантам в Ростове
16 декабря, 2019, 15:10
Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский встретился с фигурантами второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.
"Он обсудил с политзаключенными проблемы доступа к медицинской помощи в условиях следственного изолятора, проблему халяльного питания, а также отдельные аспекты общих условий содержания. Кроме того, консул рассказал им последние новости об обменном процессе между Украиной и Россией", - говорится в сообщении .
Консулу удалось встретиться с каждым из восьми обвиняемых по делу.
Напомним, 5 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова.
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