У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" в СИЗО случился приступ
14 декабря, 2019, 15:12
У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова в симферопольском СИЗО случился приступ
Об этом заявил адвокат Назим Шеихмамбетов, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в facebook.
"В следственном изоляторе уже долгое время он чувствует боль в области сердца, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, затрудненным дыханием. Несколько недель назад у него был довольно серьезный приступ. Благодаря соседям по камере ему удалось восстановить немножко свое состояние, то есть выйти из критического положения ", - рассказал Шеихмамбетов.
Адвокат сообщил, что направил заявления на имя начальника медсанчасти и в адрес администрации СИЗО, чтобы они приняли соответствующие меры и оказали Умерову медицинскую помощь.
- Напомним, 5 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманов.
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