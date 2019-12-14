У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" в СИЗО случился приступ

14 декабря, 2019, 15:12

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова в симферопольском СИЗО случился приступ

Об этом заявил адвокат Назим Шеихмамбетов, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в facebook.

"В следственном изоляторе уже долгое время он чувствует боль в области сердца, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, затрудненным дыханием. Несколько недель назад у него был довольно серьезный приступ. Благодаря соседям по камере ему удалось восстановить немножко свое состояние, то есть выйти из критического положения ", - рассказал Шеихмамбетов.

Адвокат сообщил, что направил заявления на имя начальника медсанчасти и в адрес администрации СИЗО, чтобы они приняли соответствующие меры и оказали Умерову медицинскую помощь.