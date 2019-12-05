Крымского активиста Сейтосманова осудили в РФ до 17 лет колонии

5 декабря, 2019, 12:21

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова

Об этом сообщает в Facebook правозащитная группа "Крымская солидарность".

"Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным в организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, то есть преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 205.5 УК РФ на основании которого назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок до одного года", - говорится в приговоре.

Сейтосманов является фигурантом дела об организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которая признана в России террористической.

Сообщается, что наказание для Сейтосманова ранее просил прокурор Игорь Надолинский.

В большинстве стран мира партия "Хизб ут-Тахрир" действует легально.

По мнению адвокатов, работающих с данной категорий дел, в течение всего следствия не предоставлены какие-либо доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию, а арестованные крымские татары обвиняются и осуждаются к различным срокам в колонии строгого режима только на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Энвера Сейтосманова.

Отметим, братьев Эрнеса и Энвера Сейтосмановых российские силовики задержали 10 мая 2018 г. в с. Тыловое Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.



Эрнеса впоследствии отпустили. Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.5 УК России ( "Организация деятельности террористической организации").