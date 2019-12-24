"Ювентус" выиграл борьбу за самого талантливого бомбардира Европы
24 декабря, 2019, 14:58
Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд в январе перейдет в туринский "Ювентус", сумма трансфера должна составить 30 млн евро
Об этом сообщает Football Italia.
Борьбу за норвежского нападающего австрийского "Зальцбурга" Эрлинга Холланда выиграл туринский "Ювентус". В соперниках итальянского клуба были МЮ, "Боруссия" и "Милан", но именно предложение "Юве" было привлекательным для форварда.
По информации источника "Ювентус" заплатит за 19-летнего нападающего 30 млн евро. В нынешнем сезоне Холланд провел 22 матча, забил 28 голов и отдал 7 результативных передач.
- Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко , который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
- 5 ноября стало известно, что австрийский футбольный клуб "Зальцбург" готов продать норвежца Эрлинга Холланд за 100 млн евро .
- 27 ноября Эрлинг Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва.
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