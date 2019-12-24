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Espreso.tvСпорт"Ювентус" выиграл борьбу за самого талантливого бомбардира Европы

"Ювентус" выиграл борьбу за самого талантливого бомбардира Европы


фото: twitter
Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд в январе перейдет в туринский "Ювентус", сумма трансфера должна составить 30 млн евро

Об этом сообщает Football Italia.

Борьбу за норвежского нападающего австрийского "Зальцбурга" Эрлинга Холланда выиграл туринский "Ювентус". В соперниках итальянского клуба были МЮ, "Боруссия" и "Милан", но именно предложение "Юве" было привлекательным для форварда.

По информации источника "Ювентус" заплатит за 19-летнего нападающего 30 млн евро. В нынешнем сезоне Холланд провел 22 матча, забил 28 голов и отдал 7 результативных передач.

  • Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко , который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
  • 5 ноября стало известно, что австрийский футбольный клуб "Зальцбург" готов продать норвежца Эрлинга Холланд за 100 млн евро .
  • 27 ноября Эрлинг Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва.
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