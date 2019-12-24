"Ювентус" выиграл борьбу за самого талантливого бомбардира Европы

24 декабря, 2019, 14:58

Нападающий австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд в январе перейдет в туринский "Ювентус", сумма трансфера должна составить 30 млн евро

Об этом сообщает Football Italia.

Борьбу за норвежского нападающего австрийского "Зальцбурга" Эрлинга Холланда выиграл туринский "Ювентус". В соперниках итальянского клуба были МЮ, "Боруссия" и "Милан", но именно предложение "Юве" было привлекательным для форварда.

По информации источника "Ювентус" заплатит за 19-летнего нападающего 30 млн евро. В нынешнем сезоне Холланд провел 22 матча, забил 28 голов и отдал 7 результативных передач.