"Зальцбург" просит за "нового Шевченко" 100 млн евро
5 ноября, 2019, 15:15
Австрийский футбольный клуб "Зальцбург" готов продать норвежца Эрлинга Холланд за 100 млн евро
Об этом сообщает Tuttusport.
В услугах 19-летнего нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холланд заинтересованы мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и английский МЮ. Итальянский гранд готов заплатить за норвежского футболиста около 35-40 млн евро, тогда как австрийцы требуют 100 млн евро.
В нынешнем сезоне Эрлинг Холланд забил 6 голов в 3 матчах группового раунда Лиги чемпионов и лидирует в споре бомбардиров. Норвежец побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в ЛЧ в первом тайме. Также на счету нападающего 12 мячей в чемпионате Австрии и 4 в кубке страны.
- 31 октября уже сообщалось об интересе со стороны европейских топ-клубов к Эрлингу Холланду.
- Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
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