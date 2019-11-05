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Espreso.tvСпорт"Зальцбург" просит за "нового Шевченко" 100 млн евро

"Зальцбург" просит за "нового Шевченко" 100 млн евро


фото: REUTERS
Австрийский футбольный клуб "Зальцбург" готов продать норвежца Эрлинга Холланд за 100 млн евро

Об этом сообщает Tuttusport.

В услугах 19-летнего нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холланд заинтересованы мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и английский МЮ. Итальянский гранд готов заплатить за норвежского футболиста около 35-40 млн евро, тогда как австрийцы требуют 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холланд забил 6 голов в 3 матчах группового раунда Лиги чемпионов и лидирует в споре бомбардиров. Норвежец побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в ЛЧ в первом тайме. Также на счету нападающего 12 мячей в чемпионате Австрии и 4 в кубке страны.

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