Ярмоленко подешевел на 5 млн евро

10 декабря, 2019, 18:46

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt назвал обновленную цену за полузащитника английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, теперь украинец стоит 15 млн евро

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на Transfermarkt.

Немецкий футбольный портал Transfermarkt представил обновленные ценники на футболистов. Изменилась трансферная стоимость в украинского вингера лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Теперь полузащитник стоит 15 млн евро, а не 20, как было раньше.

Самым дорогим украинским футболистом остался Александр Зинченко. Защитник "Манчестер Сити" продолжает стоить 30 млн евро.