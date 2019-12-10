 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯрмоленко подешевел на 5 млн евро

Ярмоленко подешевел на 5 млн евро


фото: facebook
Авторитетный немецкий портал Transfermarkt назвал обновленную цену за полузащитника английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, теперь украинец стоит 15 млн евро

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на Transfermarkt.

Немецкий футбольный портал Transfermarkt представил обновленные ценники на футболистов. Изменилась трансферная стоимость в украинского вингера лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Теперь полузащитник стоит 15 млн евро, а не 20, как было раньше.

Самым дорогим украинским футболистом остался Александр Зинченко. Защитник "Манчестер Сити" продолжает стоить 30 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать