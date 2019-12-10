Ярмоленко подешевел на 5 млн евро
10 декабря, 2019, 18:46
Авторитетный немецкий портал Transfermarkt назвал обновленную цену за полузащитника английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, теперь украинец стоит 15 млн евро
Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на Transfermarkt.
Немецкий футбольный портал Transfermarkt представил обновленные ценники на футболистов. Изменилась трансферная стоимость в украинского вингера лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Теперь полузащитник стоит 15 млн евро, а не 20, как было раньше.
Самым дорогим украинским футболистом остался Александр Зинченко. Защитник "Манчестер Сити" продолжает стоить 30 млн евро.
- 5 декабря украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко был признан худшим игроком в матче чемпионата Англии против "Вулверхэмптон".
- 27 ноября украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко снялся в клубном ролике, посвященном Рождеству .
- 23 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэму" , под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
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