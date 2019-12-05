Ярмоленко признали худшим игроком в матче чемпионата Англии
5 декабря, 2019, 12:05
Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан худшим игроком в матче чемпионата Англии против "Вулверхэмптона"
Об этом сообщает WhoScored.
В матче 15-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" принимал "Вест Хэм" и победил со счетом 2: 0. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко появился на поле на 62-й минуте, когда его команда уступала 0: 1.
Изменить ход игры Ярмоленко не удалось. На счету 30-летнего игрока 10 передач, из них 8 - точные, а также 1 удар по воротам уже в компенсированное арбитром время. За этот матч Ярмоленко получил самую низкую оценку среди игроков обеих команд - 5.81.
В целом, в нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей забил 3 гола и отдал 1 ассист.
- 27 ноября украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко снялся в клубном ролике, посвященном Рождеству .
- 23 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэма" , под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
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