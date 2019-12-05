Ярмоленко признали худшим игроком в матче чемпионата Англии

5 декабря, 2019, 12:05

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан худшим игроком в матче чемпионата Англии против "Вулверхэмптона"

Об этом сообщает WhoScored.

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" принимал "Вест Хэм" и победил со счетом 2: 0. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко появился на поле на 62-й минуте, когда его команда уступала 0: 1.

Изменить ход игры Ярмоленко не удалось. На счету 30-летнего игрока 10 передач, из них 8 - точные, а также 1 удар по воротам уже в компенсированное арбитром время. За этот матч Ярмоленко получил самую низкую оценку среди игроков обеих команд - 5.81.

В целом, в нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей забил 3 гола и отдал 1 ассист.