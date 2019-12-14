Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Саутгемптон"

14 декабря, 2019, 21:52

Украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" переиграть "Саутгемптон" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко начал матч в запасе и вышел на замену на 73-й минуте. К тому времени лондонцы вели в счете 1: 0 - на 37-й минуте гол забил Себастьен Алле.

В итоге "Вест Хэм" удержал преимущество и выиграл у "Саутгемптона" 1: 0. Команда Ярмоленко набрала 19 очков и занимает 15-е место. "Саутгемптон" имеет 15 пунктов и идет 18-м.

Чемпионат Англии

17-й тур

14 декабря

"Саутгемптон" - "Вест Хэм" 0: 1

Гол: Алле, 37