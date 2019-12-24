"Динамо" отдало игрока в аренду "Олимпику"
24 декабря, 2019, 17:50
Полузащитник киевского "Динамо" Никита Кравченко, в рамках арендного соглашения, проведет ближайшие полгода в донецком "Олимпике"
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Правый защитник киевского "Динамо" Никита Кравченко до конца сезона, в рамках арендного соглашения, будет выступать за донецкий "Олимпик".
22-летний Кравченко перешел в "Динамо" в 2015-м году из "Мариуполя", а 26 апреля 2017 года дебютировал за основу в кубковом матче против "Николаева". В УПЛ киевлян защитник провел три матча.
Футболист уже работал с главным тренером "Олимпика" Висенте Гомеса в молодежной команде "Динамо". На текущий момент команда занимает девятое место в УПЛ, и на четыре очка отстает от шестого места.
- 21 декабря, из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга, киевский клуб досрочно вернет форварда Назария Русина из аренды в "Заре".
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" , и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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