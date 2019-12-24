"Динамо" отдало игрока в аренду "Олимпику"

24 декабря, 2019, 17:50

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Кравченко, в рамках арендного соглашения, проведет ближайшие полгода в донецком "Олимпике"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Правый защитник киевского "Динамо" Никита Кравченко до конца сезона, в рамках арендного соглашения, будет выступать за донецкий "Олимпик".

22-летний Кравченко перешел в "Динамо" в 2015-м году из "Мариуполя", а 26 апреля 2017 года дебютировал за основу в кубковом матче против "Николаева". В УПЛ киевлян защитник провел три матча.

Футболист уже работал с главным тренером "Олимпика" Висенте Гомеса в молодежной команде "Динамо". На текущий момент команда занимает девятое место в УПЛ, и на четыре очка отстает от шестого места.